Kolumne Berliner Republik : Italienische Verhältnisse

Berlin Thüringen wählt am Sonntag. Für die Regierungsbildung sieht es düster aus.

Je mehr Parteien an einer neuen Regierung beteiligt sind, desto mühsamer ist das Geschäft. Aktuell kann man das an den Beispielen Brandenburg und Sachsen sehen, wo sich CDU, SPD und Grüne nur unter Schmerzen in gemeinsamen Bündnissen zusammenfinden. In Thüringen, wo am kommenden Sonntag gewählt wird, könnte die schwierige Situation entstehen, dass eine Regierungsbildung auch unter Schmerzen nicht möglich ist. Die aktuelle Regierung aus Linken, SPD und Grünen wird eine Mehrheit aller Voraussicht nach verfehlen. Die CDU steht als Juniorpartner für die Linken nicht zur Verfügung – und mit der von Björn Höcke geführten AfD will ohnehin keine andere Partei koalieren. Sollte die FDP in den Landtag einziehen, wäre theoretisch eine Vierer-Kombo – Schwarz-Rot-Grün mit den Liberalen im Bunde – möglich. Theoretisch. Praktisch bedeutete dies italienische Verhältnisse für Thüringen. Grundsätzlich werden wir uns an Regierungen aus einer wachsenden Zahl von Parteien gewöhnen müssen. Von solchen Bündnissen kann kein gemeinsamer Geist ausgehen. Vielmehr wird dann jeder Koalitionspartner ein bis drei Projekte bekommen, die er umsetzen kann.