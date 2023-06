Geld und Leben Die EZB macht einen guten Job

Ihr gesetzlich festgelegtes Ziel ist, für Preisniveaustabilität zu sorgen. 2022 sind die Preise im Euroraum im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 8,4 Prozent gestiegen. Also meilenweit entfernt von den zwei Prozent, die als Preisniveaustabilität definiert werden! Aber: für die extrem hohe Inflation im vergangenen Jahr sind in erster Linie die stark gestiegenen Energiepreise verantwortlich, nicht die EZB. Von 1999 bis 2021 schwankte die Inflationsrate zwischen 0,2 und 3,3 Prozent, im Durchschnitt lag sie knapp unter zwei Prozent. Gemessen an ihrem Ziel also eine durchaus erfolgreiche Geldpolitik. Ferner hat die EZB maßgeblich zur Bewältigung zahlreicher Krisen beigetragen: In der Finanzkrise 2008 ist der Bankensektor auch dank der EZB nicht zusammengebrochen. In der Staatsschuldenkrise 2012 ist die Währungsunion auch dank der EZB nicht ungeordnet auseinandergebrochen. Beides wäre, auch für Deutschland, fatal gewesen. Bei Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 hat sie zur Stabilisierung der Finanzmärkte beigetragen. Bemerkenswert ist auch, dass sich die EZB in der relativ kurzen Zeit ihres Bestehens zur zweitwichtigsten Zentralbank weltweit entwickelt hat. Und dass der Euro inzwischen in 20 Ländern von fast 350 Millionen Menschen als sicheres Zahlungsmittel akzeptiert wird, ist auch mit ein Verdienst der EZB.