Kolumne Gesellschaftskunde : Das Dilemma der Freiheit

Düsseldorf Mehr Sicherheit durch etwas weniger Freiheit? Das geht so nicht, sagt die Philosophin Ágnes Heller: Denn Sicherheit gibt es nur in freien Gesellschaften. Aber wer sichert die Freiheit?

Freiheit oder Sicherheit? Was ist wichtiger? Fragt man die Bundesbürger, dann lautet die Antwort immer häufiger: Sicherheit. Nach einer Emnid-Studie von 2017 ist sie in der Werte-Hierarchie in wenigen Jahren von Platz 10 auf Platz 5 vorgerückt. Freiheit sackte im selben Zeitraum von Rang 2 auf 4. Andere Umfragen bestätigen das Bild.