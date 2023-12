Der Fall Gil Ofarim Bloß nicht hinterfragen!

Nach dem Geständnis Gil Ofarims kommentierte der Zen­tralrat der Juden: „Es ist richtig, bei einem Antisemitismusvorwurf auf der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die Antisemitismuserfahrung zunächst nicht infrage zu stellen. Umgekehrt darf so ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden. Und das ist hier leider passiert.“ Bei allem Respekt vor dem Zentralrat möchte ich hier einwenden: Diese Haltung ist absurd, weil sie die Lüge verurteilt, aber gleichzeitig die Lüge fördert. Sie erklärt es zur Pflicht, sich sofort auf die Seite des Betroffenen zu stellen. Dies wird weithin so verstanden, dass einem selbst ernannten Opfer immer zu glauben ist. Damit werden Anreize geschaffen, andere zu Unrecht des Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus zu bezichtigen. Der Kampf gegen den leider sehr realen und derzeit zunehmenden Antisemitismus in Deutschland wird durch diese Art von Solidarität nicht gefördert, sondern geschwächt.