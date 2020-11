Kolumne Die Ökonomin : Wie sozialistisch ist Joe Biden?

Der Demokrat will Steuern erhöhen und Aktienrückkäufe verbieten. Trotzdem hat die Wall Street ihren Frieden mit Biden gemacht. Aus gutem Grund. Wer jedoch ein Ende des Protektionismus erwartet, dürfte enttäuscht werden.

Klar, der Demokrat hat Steuererhöhungen angekündigt. Doch von Sozialismus kann keine Rede sein. Biden will die Körperschaftsteuer für Unternehmen von 21 auf 28 Prozent anheben. Das werden die Firmen stemmen können. 2017 lag der Satz noch bei 35 Prozent. Zugleich will er verhindern, dass Facebook und Co. Gewinne in Steuerparadiese verlagern und sich dem Fiskus in der Heimat entziehen – ein Ansatz, für den auch die EU in Europa kämpft. Der Demokrat will das zusätzliche Geld in Klimaschutz, Gesundheit und Pflege stecken. Hier geht es nicht um Sozialismus, sondern um Grundversorgung: Millionen Amerikaner haben weiter keine Krankenversicherung, was in der Pandemie tödlich enden kann.