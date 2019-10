Kolumne: Gesellschaftskunde : Der Sport ist nicht unpolitisch

Düsseldorf In der Debatte um den Salut türkischer Fußballspieler wegen der Syrien-Offensive schwingt viel Scheinheiligkeit mit. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Politik Platz im Sport hat, sondern wie viel und welche.

Lasst uns mit Politik in Ruhe! So tönt es derzeit allenthalben, wenn es um den militärischen Gruß türkischer Fußballer geht – eine Geste in Richtung des türkischen Militärs, das derzeit in Syrien kämpft. Zu hören ist der Satz in Variationen von Spielern (die keine Politik im Sinn gehabt haben wollen, als sie entsprechende Fotos likten) und von Funktionären (die ihre Spieler von politischen Ambitionen freisprechen). Auch wenn der Verdacht der Dreistigkeit naheliegt: Sei es, wie es sei – man kann den Menschen nicht hinter die Stirn gucken. Was allerdings aufhören sollte, ist die scheinheilige Beteuerung, der Sport, speziell der Fußball, habe mit Politik nichts zu tun. Hat er sehr wohl. Ein beliebiges Balkan-Länderspiel beweist das eindrucksvoll. Und wenn Liga und Vereine hierzulande mit Regenbogenfahnen in den Stadien gegen Homophobie eintreten, wenn die Uefa Spots gegen Rassismus schaltet – was ist das dann? Sind Menschenrechte keine Politik? Doch. Aber eine, die gottlob weitgehend unstrittig ist.