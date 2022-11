Fragen und Antworten zum neuen Einwanderungsgesetz Wie die Ampel mehr Fachkräfte nach Deutschland locken will

Warum ist die Reform notwendig? Die Babyboomer der geburtenstarken 1960-er Jahrgänge gehen bald in Rente und damit verstärkt sich der demografische Wandel: Ohne mehr Fachkräfte-Einwanderung und steigende Erwerbsquoten stehen dem Arbeitsmarkt bis 2035 über sieben Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung, hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit ausgerechnet. Als Gegenmaßnahme nannte IAB-Forscher Enzo Weber, „Zuwanderer anzuziehen und zu integrieren“. Die Koalition will das nun anpacken: Das Kabinett billigte am Mittwoch Eckpunkte für eine Reform des bestehenden Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes. Anfang 2023 soll der Gesetzentwurf folgen, kündigte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an.