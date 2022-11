Entwurf von CDU/CSU Gesetzesänderung soll Bau der Rahmede-Talbrücke beschleunigen

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) unterstützt die Pläne nachdrücklich: „Wenn Planungs- und Genehmigungsverfahren bei LNG-Terminals in Norddeutschland schneller möglich sind, kann diese Beschleunigung sicher auch bei Straßen und Brücken in ganz Deutschland klappen“, sagte er der „Westfalenpost“. Der Zeitung zufolge will sich Merz am 19. Dezember vor Ort in Lüdenscheid ein Bild von dem Großprojekt machen.