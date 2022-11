Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts Wirtschaftsweise begrüßt geplante Einbürgerungsreform

Die Bundesregierung will die gesetzlichen Hürden für Einbürgerungen senken. Während FDP und Union von dem Plan noch nicht überzeugt sind, hat sich die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen hinter die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts gestellt. Eine erleichterte Einbürgerung stärke die Integration der in Deutschland lebenden und arbeitenden Ausländerinnen und Ausländer sowie deren Kinder, sagte Monika Schnitzer den Zeitungen der Funke Mediengrupe. „Angesichts des demografischen Wandels und des steigenden Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels ist das unbedingt zu begrüßen“, so die die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.