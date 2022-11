Ukraine-Krieg Der Winter als Waffe

Gleichzeitig hat längst ein Abnutzungskampf begonnen, dessen Ende noch lange nicht absehbar ist. Schon allein mit der Teilmobilmachung hat der Kreml gezeigt, dass seine Truppen am Limit kämpfen und die Ressourcen nicht ausreichen. Der Nachschub läuft schlecht, in Teilbereichen herrscht ein Mangel an Munition, die Kampfmoral der Truppe ist so schlecht wie die Versorgung. Und nun kommt auch noch der Winter, an denen die russischen Truppen kaum mehr Geländegewinne verzeichnen dürften und festzufrieren drohen. Die Zeit läuft – auch gegen Kreml-Herrscher Putin. Je länger der Krieg dauert und je weniger sich Putin seinem Ziel der Eroberung großer Teile der Ukraine nähert, umso gefährlicher wird die Lage auch für ihn selbst. Es ist Putins Krieg, nicht der seines Volkes, dessen Söhne er auf dem Schlachtfeld verheizt. Gemessen an den hohen Opferzahlen ist es weiterhin erstaunlich ruhig in der russischen Zivilbevölkerung, die eigentlich schon zu viele Särge von der Front Zuhause beklagen musste. Was Putin in diesem Krieg tatsächlich noch gewinnen kann, weiß noch nicht mal er selbst. Der Ukraine-Feldzug ist der größte Fehler seiner politischen Karriere. Sein Land wird dafür sehr lange sehr teuer bezahlen.