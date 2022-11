49-Euro-Ticket zum 1. April Die Revolution im ÖPNV frisst ihre Kinder

Die Revolution im ÖPNV hakt also an den vielen Detailfragen, wie bei der Konferenz wieder deutlich geworden ist. Und ganz besonders an den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln. Mit den drei Milliarden Euro von Bund und Ländern soll das 49-Euro-Ticket jedenfalls nicht zu finanzieren sein, sagen die Kommunen und noch einige andere. Zumindest nicht überall.