Demonstrationen in Berlin Ein Jahr Krieg – „Die Ukraine wird Putins Stalingrad“

„Wir setzen ein Zeichen für den Frieden. Dabei denken wir nicht nur an die Ukraine, sondern auch an Opfer von Gewalt in Afghanistan, Syrien oder dem Iran“, sagt der 16-jährige Lukas. Die Teenager erklären, dass der Krieg in der Ukraine ihr Weltbild erschüttert habe, der Wert des Friedens sei greifbar geworden. „Frieden ist für uns in Deutschland und weiten Teilen Europas eine Selbstverständlichkeit. Es ist daher erschreckend, wie schnell alles auf den Kopf gestellt werden kann: Vor 366 Tagen herrschte in der Ukraine auch noch Normalität“, so der Schüler.