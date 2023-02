„Auf Deutschland ist Verlass“ Steinmeier bekräftigt deutsche Solidarität mit der Ukraine

In einer eingespielten Videobotschaft dankte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Deutschland für seine Unterstützung im ersten Kriegsjahr. „Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland mit uns. Deutschland hilft uns, die Ukraine vor russischem Terror zu schützen. Und Deutschland wird am Tage des Sieges der Freiheit mit uns sein.“ Selenskyj gab sich zuversichtlich, dass sein Land den Krieg gewinnen werde. „Wir sind in der Lage, schon in diesem Jahr der russischen Aggression ein Ende zu bereiten.“