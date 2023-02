Gedenkstunde in Schloss Bellevue Der Bundestag hisst die ukrainische Flagge

(dpa/epd/kna) Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird ein Jahr nach dem Beginn des russischen Überfalls an den Krieg in der Ukraine erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt für diesen Freitag gemeinsam mit dem Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, zu einer zentralen Veranstaltung ins Schloss Bellevue in Berlin ein. Neben Steinmeier, der eine Rede halten wird, werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz, fast das gesamte Kabinett, Richter des Bundesverfassungsgerichts, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher als amtierender Bundesratspräsident erwartet.