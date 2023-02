Ein Jahr Krieg in der Ukraine „Man muss bereit sein, den Krieg zu gewinnen“

Kateryna Polischuk singt. Ein Lied von Liebe, Leben und Tod. Ein „Lied über den Sieg“, das in der Ukraine zur Zeit bei vielen Beerdigungen gespielt wird. Die 21 Jahre alte Opernsängerin weiß sehr genau, von was sie da singt: Sie ist eine der Freiwilligen gewesen, die mit den Kämpfern im Asow-Stahlwerk in russische Kriegsgefangenschaft geraten waren. Die Frau mit den roten Haaren und dem starken Willen hat Belagerung und Gefangenschaft überlebt, ihr Verlobter ist gefallen, ihr bester Freund ebenfalls. Er starb in ihren Armen im Lazarett, wo sie als Sanitäterin arbeitete, so schildert sie es kurz vor ihrem Auftritt in einem Podiumsgespräch. Dennoch: Sie will an die Front zurückkehren, ihr nächstes Ziel könnte die schwer umkämpfte Stadt Bachmut sein. Warum sie der Sicherheit wieder den Rücken kehrt? „In meinem Land ist Krieg. Ich muss helfen, das Leiden zu beenden.“