Gestiegene Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen Faeser will bessere Verteilung von Kriegsflüchtlingen in Europa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine gerechtere Verteilung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der EU angemahnt. Sollte der russische Angriffskrieg zu weiteren großen Fluchtbewegungen aus der Ukraine führen, „wird eine gerechtere Verteilung in Europa unausweichlich sein“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). „Dann müssen unsere osteuropäischen Nachbarn, aber auch wir entlastet werden.“ Polen habe bislang über 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, Deutschland über eine Million, aber Spanien erst 160 000. „Das kann

nicht so bleiben“, sagte Faeser. Der Angriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Freitag zum ersten Mal.