Ein Jahr Krieg in der Ukraine Scholz` Zeitenwende bleibt seine Herausforderung

Im Schloss Bellevue werden sich am Freitag die deutschen Verfassungsorgane sammeln und dem Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine gedenken. Im ganzen Land wird es Veranstaltungen geben, die ukrainische Flagge gehisst werden. Was die Ukraine im vergangenen Jahr durchgemacht hat, kann man sich hierzulande kaum vorstellen. Das Ausmaß des menschlichen Leids übersteigt die Vorstellungskraft der Deutschen, die bislang keinen Krieg miterleben mussten. Diejenigen, die sich noch an die Schlachten des Zweiten Weltkriegs erinnern, können ihre Stimme kaum noch erheben. Und so gerät der Jahrestag in Deutschland ein wenig steif, zumal die großen Demonstrationen gegen Russland in den Tagen nach Kriegsbeginn zahlreich waren, dann aber abebbten.