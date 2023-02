Länder fordern Nachbesserungen Dem 49-Euro-Ticket könnte in drei Jahren wieder das Aus drohen

Auch der Bundesrat will Planungssicherheit. Und das zugleich bei Preiserhöhungen. In Wissings Gesetzentwurf soll deshalb noch eine Ergänzung aufgenommen werden. „Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben“, lautet die Vorgabe in dem Papier. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn sieht darin auch ein Vehikel, das Auslaufen des Tickets zu verhindern. „Eins ist klar, Bund und Länder können es sich nicht leisten, jedes Jahr drei bis vier Milliarden Euro an Tarifsubventionen zu geben“, so Naumann zu unserer Redaktion. Zudem werde sehr viel Geld für den Ausbau des ÖPNV benötigt. „Eine Preiserhöhung schon zum 1. Januar 2024 ist nicht auszuschließen. Spätestens aber Anfang 2025.“ Realistisch sei dann „eine Erhöhung in zehn Euro-Schritten“