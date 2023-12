Klaus Eberl von der Initiative Pskow „Versöhnung braucht Zeit und Geduld“

Klaus Eberl Es ist tatsächlich ein kleines Wunder, dass die Arbeit für Menschen mit Behinderungen in Pskow uneingeschränkt weitergeht. Als Referenzeinrichtung ist das Heilpädagogische Zentrum in ganz Russland bekannt. Das hilft uns, die Arbeit fortzusetzen. Hinzu kommt: Versöhnung ist immer ein unabgeschlossener Prozess. Sie braucht Zeit und Geduld. Die deutsche Schuld relativiert sich nicht durch den Überfall Russlands auf die Ukraine. Außerdem gibt es in Pskow einige Menschen, mit denen wir nach all den Jahren befreundet sind. Ihnen und den von uns betreuten „Kunden“ fühlen wir uns verpflichtet.