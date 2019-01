Dreikönigstreffen der FDP: Der Schulterschluss von Lindner und Macron

Stuttgart Jährlich finden sich die Liberalen in Stuttgart zum Dreikönigstreffen ein. Um Wunden zu lecken, neue Strategien zu entwickeln und in diesem Jahr vor allem auch, um die Zusammenarbeit mit dem französischen Präsidenten zu feiern.

Für die FDP ist das Staatstheater in Stuttgart zu Beginn jedes Jahres ein Ort großer Gefühle. Hier erfuhren die Liberalen, dass CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sie an der Saar aus der Regierungskoalition geworfen hatte, hier trotzten sie regelmäßig den miesen Umfragewerte mit der (auch unerfüllten) Hoffnung, dass sich das Blatt bis zum jeweiligen Wahltag noch wenden möge. Und hier treten sie an diesem Sonntag in einer bemerkenswerten Gefühlslage an. Kramp-Karrenbauer steht wieder für die Hoffnung auf eine FDP-Mitregierung im Bund, die Umfragewerte sind derart stabil nah an der Zehn-Prozent-Marke wie selten zuvor in der FDP-Geschichte, und nach dem Wiedereinzug in die Landtage von Wiesbaden und Mainz schicken sich die Liberalen an, auch im Osten bei den anstehenden Wahlen wieder eine Rolle zu spielen.