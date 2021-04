FDP im Kreis Viersen : Maximilian Wolters ist neuer Vorsitzender der Jungen Liberalen

Die Jungen Liberalen im Kreis Viersen haben bei ihrem ersten rein digitalen Kreiskongress einen neuen Vorstand gewählt. Der 18-jährige Maximilian Wolters aus Kempen wurde dabei neuer Vorsitzender.

Maximilian Wolters ist der neue Vorsitzende der Jungen Liberalen im Kreis Viersen. Der 18-Jährige Kempener wurde im ersten rein digital geführten Kreiskongress am Sonntag von dem Jugendverband gewählt. „Wir haben mit unserem Kongress bewiesen, dass wir auch in den schwierigen Zeiten ohne Probleme digital Politik und Wahlen durchführen können. Ich bin davon überzeugt, dass wir so auch einen effektiven Bundestagswahlkampf gestalten können“, sagte Wolters.