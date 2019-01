Berlin : Der große Datenklau: Hunderte Prominente betroffen

Berlin Politiker sprechen von einem Angriff auf das Vertrauen in den Staat. Auch Informationen über Steinmeier, Merkel und Nahles gelangten in die Öffentlichkeit.

Durch einen in Deutschland beispiellosen Datenklau sind persönliche und zum Teil sensible Informationen über hunderte Politiker, Künstler und Journalisten an die Öffentlichkeit gelangt. Einzig die AfD blieb nach Angaben des Bundesinnenministeriums verschont. Die Bundesregierung sprach am Freitag in Berlin von einem „sehr ernsten Vorfall“. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Andrea Nahles sind betroffen, allerdings in geringeren Ausmaß. Hier geht es weitgehend um nicht geheime Dokumente beziehungsweise um Kontaktdaten, die schnell geändert werden können. Einige Politiker legten sich umgehend eine neue Handy-Nummer zu.