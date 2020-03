Wegen Corona-Krise : CDU verschiebt Wahl von neuem Vorsitz

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Bundesparteitag am 25. April zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wegen der Coronavirus-Krise abgesagt.

„Für die CDU gilt immer: erst das Land, dann die Partei. Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat für uns Vorrang vor allem anderen“, schrieb Kramp-Karrenbauer am Donnerstag an die CDU-Mitglieder. Zwar sei man noch in laufender Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in Berlin, und die Durchführung des Parteitages sei „unter Auflagen derzeit noch genehmigt“. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Prognosen zur weiteren Ausbreitung des Coronavirus werde der bislang geplante CDU-Parteitag am 25. April nicht stattfinden können.