Die CSU zur CSU-Führungsfrage : „Wir brauchen keine Richtungsdebatte“

Berlin Der CSU-Generalsekretär Markus Blume geht im Interview mit unserer Redaktion auf Distanz zu Friedrich Merz, der mit der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden eine Richtungsentscheidung verbindet. Angesichts des Corona-Virus verzichtet die CSU auf alle öffentlichen Veranstaltungen – auch im Kommunalwahlkampf.

Herr Blume, Fußballspiele ohne Fans, Wahlpartys ohne Parteimitglieder – kommt das öffentliche Leben in Deutschland wegen des Coronavirus zum Erliegen?

Blume Wir müssen alles Notwendige tun, um die Coronakrise einzudämmen und zu kontrollieren. Der Schutz aller Mitbürger muss immer an erster Stelle stehen – auch in Wahlkampfzeiten. Deswegen werden bis auf Weiteres keine öffentlichen CSU-Veranstaltungen mehr stattfinden. Der Endspurt bei den Kommunalwahlen in Bayern wird digital stattfinden.

Wie sehr kann das Virus das Ergebnis der Wahl beeinflussen?

Blume Es hat schon jetzt die Bereitschaft zur Briefwahl auf neue Rekordhöhen getrieben. Wir hören aus einzelnen Kommunen, dass bis zu 60 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt haben. Üblich war in der Vergangenheit ein Anteil von bis zu 30 Prozent Briefwählern.

In NRW ist im September Kommunalwahl. Angesichts der jetzigen Erfahrungen in Bayern: Hat die Welt- und die Bundespolitik heute mehr Einfluss auf Wahlentscheidungen auch in den Kommunen?

Blume Kommunalwahlen sind die direktesten Wahlen überhaupt: Hier geht es um die unmittelbare Lebenswirklichkeit vor Ort. Das ist in erster Linie immer noch eine Persönlichkeitswahl und eine Reaktion auf lokale und regionale Themen. Aber heute hängt natürlich alles mit allem zusammen. Wir wissen definitiv nicht, was im September sein wird.

Für wie lange müssen wir uns durch das Coronavirus auf eine Ausnahmesituation einstellen?

Blume Das kann heute niemand sagen. Fakt ist: Mit den bisherigen Maßnahmen stehen wir erst am Anfang. Bisher entwickelt sich das Infektionsgeschehen exponentiell, also mit einer Verdopplung der Fallzahlen alle paar Tage. Das müssen wir dringend in den Griff bekommen, um norditalienische Verhältnisse zu vermeiden. Ministerpräsident Markus Söder ist deshalb auch vorangegangen und hat weitreichende Entscheidungen in Bayern zum Schutz der Bevölkerung durchgesetzt.

Ist diese Krise mit vorherigen Krisen zu vergleichen?

Blume Wir erleben nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch den Beginn einer handfesten Wirtschaftskrise, die mit der Finanzkrise von 2008 zu vergleichen sein wird. Und obendrauf haben wir eine neue Flüchtlingskrise an der Grenze zu Griechenland. Eine solche Ballung außergewöhnlicher Probleme ist eine selten existenzielle Krise. Vieles, was uns sonst wichtig erscheint, werden wir nun eine ganze Zeit lang unterordnen müssen. Und die sich anbahnende Wirtschaftskrise fängt nicht in den Spekulationsabteilungen der Weltfinanzhäuser an, sondern im Herzen der Volkswirtschaft - im Mittelstand, im Handwerk. Gasthäuser, Hotels, kleine Zulieferbetriebe werden schwere Einbußen haben. Wir haben darum im Koalitionsschuss Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, mehr staatliche Investitionen, Liquiditätshilfen und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren durchgesetzt. Gleichzeitig sind wir bereit, noch deutlich mehr zu tun, wenn das notwendig werden sollte.

Wie gehen Sie persönlich mit der Epidemie um? Haben Sie sich einen Vorrat an Lebensmitteln angelegt?

Blume Bayrische Grundnahrungsmittel - eine gute Brotzeit, Wasser und Bier - sind immer vorhanden, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich sehe keinen Anlass für Panik und Hamsterkäufe.

Wäre es ein Drama, wenn Ihre Schwesterpartei den Sonderparteitag am 25. April absagen und erst einmal keinen neuen Parteivorsitzenden wählen würde?

Blume Belange einer Partei können nie so wichtig sein wie die Gesundheit der Menschen. Auch die Politik muss sich den medizinischen Notwendigkeiten unterordnen. Die CDU wird die Lage zu gegebener Zeit beurteilen.

Der Kandidat Friedrich Merz sagt, die Entscheidung zwischen ihm und den beiden anderen Kandidaten sei eine Richtungsentscheidung. Droht eine Spaltung der CDU?

Blume Ich glaube nicht, dass wir eine Richtungsdebatte brauchen. Als Union fahren wir dann gut, wenn wir das gesamte bürgerliche Lager von liberal bis christlich-sozial und konservativ abdecken. Das Problem ist doch, dass wir in alle Richtungen Wähler verloren haben. Wir brauchen eine neue Geschlossenheit auch in der CDU und müssen wieder die richtigen Themen auf die Agenda setzen.

Befürchten Sie, dass sich die neuerliche Flüchtlingskrise die inzwischen mancherorts feindliche Stimmung gegen Migranten in Deutschland verschärft?

Blume Die Leitplanke der CSU ist Humanität und Ordnung. Wir sorgen für Stabilität und Sicherheit.

Ausgerechnet Horst Seehofer bekommt Druck aus der CSU, weil er hilfsbedürftige Kinder aus griechischen Lagern aufnehmen will. Ist er der CSU inzwischen zu links?

Blume Entscheidend ist, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt. Das heißt: Keine deutschen Alleingänge, keine falschen Signale an Flüchtlinge und keine machtpolitischen Spielchen auf dem Rücken der Migranten. Wir müssen Hilfe vor Ort leisten. Was die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland betrifft, reden wir über humanitäre Einzelfälle.

Ist Deutschland wirklich nicht in der Lage, mehr als ein paar hundert kranke Kinder aufzunehmen?

Blume Wir müssen aus den Fehlern von 2015 lernen. Humanität und Ordnung bedingen sich gegenseitig. Unsere Handlungsmaxime muss sein, die EU-Außengrenzen zu schützen und vor Ort Hilfe zu leisten.

Ist das die Angst vor der Spaltung der Gesellschaft oder die Angst vor der AfD?

Blume Die AfD ist auch ein Kind der Spaltung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe als Volkspartei ist zusammenzuführen.

Hat Griechenland die Lage an seiner Außengrenze im Griff? Auf griechischen Inseln ist die Lage für Flüchtlinge längst unerträglich.

Blume Griechenland macht jetzt das, was man von einem Mitgliedstaat der EU an der Außengrenze erwartet.

Mit Tränengas und Blendgranaten...

Blume Bevor wir über Griechenland reden, müssen wir erst einmal über die Türkei reden. Die türkische Regierung hat aus innenpolitischen und militärtaktischen Gründen die Flüchtlinge als Faustpfand an die Grenze geschickt. Deshalb muss Europa mit der Türkei Klartext sprechen. Wir erkennen die Leistungen Ankaras bei der Versorgung von 3,7 Millionen Flüchtlingen an. Aber das jetzige Verhalten werden wir weder tolerieren noch unterstützen.

Muss die Türkei nicht sehr viel besser von der EU unterstützt werden?

Blume Der größte Fehler wäre, die Situation weiter eskalieren zu lassen. Deswegen müssen wir reden. Dauerhafte Stabilität erreichen wir aber nur, wenn wir auch mit allen anderen Kriegsparteien in Syrien sprechen. Das Hauptproblem in Europa ist, dass die Mitgliedstaaten stark sind im Wegschauen, wenn das Problem weit genug weg ist. Wir müssen erkennen, dass jede Krise aus der Welt ihren Weg zu uns findet. Migration, Gesundheit, Sicherheit. Es ist ein Gebot politischer Klugheit, für Stabilität und Humanität auch in der Nachbarschaft Europas zu sorgen.

Demnach hat die EU bisher versagt.

Blume Die Fortschritte waren in den letzten Jahren viel zu gering.

Wann kommt die von Markus Söder geforderte Kabinettsumbildung?

Blume Wir wollen der Regierung einen neuen Geist einhauchen. Zu neuen Ideen gehören auch neue Köpfe. Auf diese Weise den Zauber des Neuen zu entfachen, das erscheint uns notwendig.

Wann? Mit wem? Verkehrsminister Andreas Scheuer ist ja sogar schon in Bayern ausgebuht worden. Und steht Horst Seehofer für den Zauber des Neuen?

Blume Ein Schritt nach dem anderen.

Warum sperrt sich die Union gegen die Entschuldung von Kommunen?

Blume Wir hatten beste konjunkturelle Jahre. Da war es möglich, Haushalte zu konsolidieren. Ein Freifahrtschein für klamme Kommunen bestraft die Länder, die mit eigener Kraft ihre Kommunen saniert haben. Auch in strukturell herausgeforderten Gebieten haben Kommunen wie zum Beispiel Monheim in NRW gezeigt: Es ist zu schaffen.

Finanzminister Scholz setzt darauf, dass sich die Union noch bewegt.

Blume Wir halten das schon im Grundsatz für falsch, und in der aktuellen Situation erst recht. Da bewegt sich gar nichts.

Anfang 2021 stellt die Union den Kanzlerkandidaten auf. Wird Markus Söder dann etwas noch Größeres als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef sein?

Blume Für Papst reicht es nicht, weil er Protestant ist.

Kann die CSU Kanzler?

Blume Prinzipiell kann die CSU Kanzler. Aber unsere Aufstellung in der Union ist eine andere: Wir sind als CSU eine bayerische Partei, die Seit‘ an Seit‘ mit der CDU immer auch bundespolitisch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das war über Jahrzehnte zum Vorteil des Landes. Unser gemeinsames Ziel ist es, als CDU und CSU wieder rasch zu alter Stärke und Geschlossenheit zu finden.

