Umstrittene Praxis : Erneut Abschiebeflug aus Deutschland in Afghanistan eingetroffen

Abgelehnte Asylbewerber steigen im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug. (Archiv). Foto: dpa/Daniel Maurer

Kabul Mit 39 Passagieren an Bord ist die Maschine gelandet. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Donnerstagmorgen erneut ein Flug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen.

Die Maschine sei mit 39 abgeschobenen Afghanen an Bord gegen 07.25 Uhr Ortszeit gelandet, teilten Beamte am Flughafen mit. Es war die 33. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016.

Bei den bisherigen 32 Abschiebungen hatten Bund und Länder 868 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Die Abschiebungen sind umstritten. Trotz der Aussicht auf Friedensgespräche zwischen afghanischer Regierung und den militant-islamistischen Taliban geht der Konflikt weiter. Am vergangenen Freitag starben bei einem schweren Anschlag in der Hauptstadt Kabul zudem mehr als 30 Zivilisten. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff für sich.

Die USA und die Vertreter der Taliban hatten am 29. Februar ein Abkommen geschlossen, das einen schrittweisen Abzug aller internationaler Truppen aus Afghanistan vorsieht. Im Gegenzug sollen die Taliban unter anderem Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung führen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 100 000 Zivilisten im Land verwundet oder getötet, hatte der Chef der UN-Mission in Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, Ende Dezember gesagt.

(ala/dpa)