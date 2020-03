Erster öffentlicher Aufschlag : Merkel macht Corona zur Chefsache

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch vor der Bundespressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Die Experten sind sich einig, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infizieren werden. Die entscheidende Frage wird sein, wie schnell das geht. Kanzlerin Merkel trat am Mittwoch endlich erstmals als Krisenmanagerin an die Öffentlichkeit.

Das Wort „Notsituation“ aus dem Mund der Kanzlerin ist bemerkenswert. Ausgerechnet von ihr, die ihre Worte immer so wohl wägt und lieber unter- als übertreibt. Das Coronavirus hat Deutschland nach Ansicht der Regierungschefin in eine Notsituation gebracht: Die Gesundheit der Bevölkerung und die wirtschaftliche Stabilität der Exportnation sind gefährdet. Das sind beunruhigende Nachrichten, die nach den Meldungen der vergangenen Wochen und insbesondere der letzten Tage aber auch nicht mehr überraschen.

Immerhin steht Deutschland im Vergleich beispielsweise zu Italien relativ gut da. Die wiederum beruhigenden Nachrichten ließ Merkel den Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, verbreiten, den sie ebenso wie Gesundheitsminister Jens Spahn für ihren ersten öffentlichen Aufschlag zur Coronakrise mitgebracht hatte. Dank der systematischen Tests von Verdachtsfällen gibt es wahrscheinlich keine sehr hohe Dunkelziffer. Das wiederum spricht dafür, dass sich Corona in Deutschland langsamer ausbreitet als anderswo. Zeit ist in diesem Fall Gesundheit.

Merkels Hinweis auf die Notsituation war auch ein Appell an die Bevölkerung, sich vernünftig zu verhalten und die einfachen Regeln vom gründlichen Händewaschen bis zum Vermeiden enger und vielfältiger menschlicher Kontakte zu vermeiden. Dies - und das ist eine zentrale Botschaft - nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern vor allem um jene zu schützen, die über 60 Jahre alt sind und die an Vorerkrankungen leiden.

Der Auftritt der Kanzlerin mit ihrem Gesundheitsminister hat Erinnerungen wachgerufen an ihren Auftritt im Herbst 2008 mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück, als sie versicherten, die Einlagen der Sparer seien sicher. Im Winter 2020 muss die Kanzlerin einräumen, dass sich das Coronavirus nicht so genau berechnen lässt wie die Folgen der internationalen Bankenkrise. Mit Gesundheitsminister Spahn hat sie immerhin einen Krisenmanager im Kabinett, der zu Recht zurzeit von fast allen Seiten bestätigt bekommt, einen guten Job zu machen. Seine Zuständigkeiten sind gering, sein Wirken als Kommunikator in der Öffentlichkeit und als Mittler zwischen den föderalistischen Ebenen enorm. Wenn die Corona-Krise ausgestanden ist, wird man über die Zuständigkeiten der Behörden sprechen müssen.