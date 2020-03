Norbert Blüm nach Sepsis gelähmt : „Mein Rollstuhl ist ein strenger Lehrmeister“

Bonn/Hamburg Norbert Blüm ist nach schwerer Krankheit gelähmt. Über seinen Zustand berichtet er nun selbst – schonungslos, ehrlich, berührend.

Wie „ein Dieb in der Nacht“ sei das Unheil in sein Leben eingebrochen, schreibt der CDU-Politiker, der das Krankenhaus gerade verlassen konnte – nach fast einjährigem Aufenthalt. „Ich fühle mich wie eine Marionette, der sie die Fäden gezogen haben. Und so höre ich meinen Körper ab auf der Suche nach den alten Gewohnheiten.“ Das Erwachen in einem anderen Körper, der tastende Versuch, die neue Lage zu erfassen, der beklemmende Wechsel der Perspektive – all dies glaubt man schon einmal gelesen zu haben, und dann fällt es einem ein: in Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“, in der sich der Held, Gregor Samsa, plötzlich in einer ähnlich hilflosen Situation wiederfindet. Doch was der jetzt von der Schulter ab bewegungsunfähige Blüm seiner Frau vom Krankenbett aus diktierte, ist keine Fiktion. „Mit Unbehagen denke ich schon an kommende Zeiten, wo ich das ganze Ausmaß des Dilemmas erkennen muss.“