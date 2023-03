Regierungsbefragung des Bundesfinanzministers Pfiffiger Lindner, harmlose Opposition

Viele Fragen werden an Lindner gestellt, dabei gerät Bauministerin Klara Geywitz (SPD) in den Hintergrund. Auch sie stellt sich dem Parlament an diesem Mittwoch, soll erklären, wie sie den Wohnungsbau ankurbeln will und was sie zum von Habeck geplanten Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 sagt. Die Pläne seien mit ihr abgestimmt, sagt Geywitz. Dann ist es wieder Lindner, der sich souverän vor die Kollegin stellt: Es sei das Recht der Opposition, „irgendwelche Risse und Unterschiede in der Koalition zu finden...“. Am Ende aber werde sie „wie immer, auch wenn es das eine oder andere Geräusch gibt, ein Ergebnis finden, dass ökologische und soziale Belange gut ausbalanciert“, sagt er mit der ihm eigenen Pfiffigkeit.