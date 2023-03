Globaler Klimastreik Das wirft Luisa Neubauer der Bundesregierung vor

Neubauer kritisierte, die Bundesregierung finde keine angemessene Antwort auf die Klimakrise. „Während die Winter-Dürre bei unseren Nachbarn Italien und Frankreich gravierende Warnsignale sendet und die Bevölkerung unter starken Einschränkungen wie der Rationierung des privaten Wasserverbrauchs leidet, werden in Deutschland weiter Öl- und Gasheizungen eingebaut, wird in vielen Bundesländern in diesem Jahr bisher kein einziges Windrad genehmigt.“ All das sei kein Umlenken, sondern „ein gefährliches Weiter-So“.