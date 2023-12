Personen des Jahres 2023 Umgang der Wirtschaftsgrößen mit der AfD – zwischen schroffer Ablehnung und vertrauter Nähe

„The business of the business is business“, meinte einst der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman. Nichts bringt Kullmann mehr in Rage als dieser Satz. Er suggeriere, dass Unternehmer und Manager nur in ihren Vorgarten schauen und sich um ihr Geschäft kümmern sollten. „Das ist völlig falsch“, findet der Chemiekonzernchef. „Unternehmen sollten Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen.“ Dabei dürften sie politische Fehlentwicklungen nicht ausblenden. Als ein Azubi des Konzerns sich als Nazi outete und den Hitler-Gruß zeigte, hat ihn Evonik nicht übernommen. „Der Knabe muss weg“, hat damals Kullmann dem Vorstand gesagt. Als Einziger bekam er keine Weiterbeschäftigung.