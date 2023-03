Baerbock stellt neue Leitlinien vor Wie die feministische Außenpolitik die Diplomatie verändern soll

In dem Konzept aus Baerbocks Ministerium wird feministische Außenpolitik wie folgt definiert: „Feministische Außenpolitik heißt, dass wir besondere Verletzlichkeiten nicht nur sehen, sondern sie gezielt angehen, auch in unserer Projektförderung oder der humanitären Hilfe.“ Die Idee der feministischen Außenpolitik wird bereits seit mehr als 100 Jahren diskutiert. Als wichtiger Meilenstein gilt der Internationale Frauenkongress in Den Haag 1915. Schweden bekannte sich 2014 offiziell als erstes Land zu einer feministischen Außenpolitik. Es folgten andere Länder wie Kanada, Mexiko und Spanien. Nach Angaben von Baerbock und Schulze haben sich weltweit rund 30 Staaten zu einer feministischen Außenpolitik bekannt. Die neue rechtsgerichtete Regierung in Schweden hat allerdings bereits verkündet, das Konzept zu kippen.