„Zukunftstag Mittelstand“ in Berlin Zwei FDP-Minister umwerben den verprellten Mittelstand

FDP-Chef Lindner begreift den Mittelstandstag als Heimspiel. Er verspricht den Unternehmern baldige steuerliche Erleichterungen, etwa durch neue Super-Abschreibungen für Investitionen in den Klimaschutz oder die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung. Er kündigt schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren an. „Deutschland steht sich zu oft selbst im Weg“, sagt der Bundesfinanzminister. Der Staat müsse weg „vom Tempo BER“, des Berliner Großflughafens, dessen Bau mehr als 20 Jahre gedauert hatte. „Das neue Tempo muss LNG sein“, so der FDP-Vorsitzende. Die LNG-Terminals an den deutschen Küsten waren in wenigen Monaten gebaut worden, weil Planungsverfahren einfach ausgesetzt wurden.