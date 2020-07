Kritik von Linkspartei : Bundessicherheitsrat genehmigt U-Boot-Lieferung an Ägypten

Bundessicherheitsrat genehmigt U-Boot-Lieferung an Ägypten

Besatzungsmitglieder stehen auf der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems bei der Übergabe eines neuen U-Bootes an die Marine der Arabischen Republik Ägypten auf dem Boot "S-41". Schleswig-Holstein war im ersten Halbjahr 2020 das Bundesland, auf das die mit Abstand umfangreichsten Genehmigungen der Bundesregierung für Rüstungsexporte entfielen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Berlin Die Bundesregierung hat ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) die Lieferung eines U-Boots nach Ägypten genehmigt. Eine entsprechende Entscheidung habe der Bundessicherheitsrat getroffen, teilte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages mit.

Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin vor. Empfängerländer weiterer Lieferungen von Rüstungsgütern sind Algerien, Brasilien, Singapur und Südkorea. Dem Bundessicherheitsrat gehören neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Minister an.