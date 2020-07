Wirtschaftsminister Altmaier : Bizeps dank Hanteltraining, Bauchumfang wegen Corona-Krise gewachsen

Berlin Sportliche Ertüchtigung - für viele Menschen stand das während des Beginns der Corona-Pandemie weit oben auf dem Plan. Auch bei Wirtschaftsminister Altmaier. Er hat an Bizeps - und am Bauchumfang zugelegt, wie er nun verriet.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verzeichnet erste Erfolge seines Sportprogramms in der Corona-Krise. "Es macht großen Spaß, ich fühle mich seither viel dynamischer und habe am Bizeps auch schon zugelegt", sagte der 62-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstagsausgabe). Demnach betreibt der CDU-Politiker unter anderem Krafttraining.

Im April hatte Altmaier der Zeitung gesagt: "Zuhause liegen seit eh und je zwei Hanteln, die ich viel zu selten bewegt habe." Diese nutzte der CDU-Politiker dem Bericht zufolge in der Corona-Krise wieder öfter.

Inzwischen wuchs demnach der Muskelumfang am Oberarm - aber nicht nur der: Die Zunahme gelte "leider in begrenztem Maße auch für meinen Bauchumfang, obwohl das so nicht vorgesehen war", räumte Altmaier ein.