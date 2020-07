Rede im EU-Parlament : Satiriker Sonneborn lästert vor Merkel über Merkel

Brüssel Der deutsche Europaabgeordnete Martin Sonneborn ist für seine satirschen Reden bekannt. Jetzt hat sich der 55-Jährige in der Plenarsitzung mit Angela Merkel über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft lustig gemacht. Auch der HSV bekam sein Fett weg.

„Anscheinend verspürt Europa eine unbändige Sehnsucht, sich deutscher Führung zu unterwerfen“, sagte der frühere Chefredakteur des „Titanic“-Magazins am Mittwoch kurz nach einer mit viel Applaus bedachten Rede von Merkel im Parlament in Brüssel. In Anspielung auf die Nazi-Zeit fügte er dann an: „Warum erst jetzt und nicht schon vor 80 Jahren? Dem Kontinent wäre einiges erspart geblieben.“