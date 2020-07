Neuer Verfassungsschutzbericht : AfD-Flügel lässt Zahl der Rechtsextremen in Deutschland auf Rekordniveau anwachsen

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Donnerstag den neuen Verfassungsschutzbericht vorgelegt. Vor allem durch den „Flügel“ in der AfD ist die Zahl der Rechtsextremisten deutlich gestiegen.

Der "Flügel" der AfD hat die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland auf ein neues Rekordniveau anwachsen lassen. Der am Donnerstag in Berlin von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellte Verfassungsschutzbericht für 2019 beziffert das gesamte Potenzial an Rechtsextremisten auf 32.080 - darunter fallen auch die schätzungsweise 7000 Anhänger des AfD-Flügels. Unter den Rechtsextremisten insgesamt stuft der Verfassungsschutz 13.000 als gewaltbereit ein - 300 mehr als ein Jahr zuvor.