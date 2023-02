US-Außenministerium gibt Details Ballon soll Teil eines chinesischen Überwachungsprogramms gewesen sein

Der in den USA abgeschossene Ballon war nach Einschätzung der amerikanischen Regierung Teil eines Luftüberwachungsprogramms des chinesischen Militärs. Der Ballon habe nachrichtendienstliche Signale aufspüren und sammeln können, teilte ein ranghoher Vertreter des Außenministeriums am Donnerstag in Washington mit. Er gehöre zu einem chinesischen Programm, das auf mehr als 40 Länder abziele. Das US-Repräsentantenhaus verurteilte am Donnerstag das mutmaßliche Programm einstimmig.