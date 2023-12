Stipendium in Wegberg Ein Jahr in den Staaten

Bei Tesla ließ sich der Wegberger Stipendiat als Praktikant einstellen. Was bei seiner Arbeit ganz anders war als zu Hause in Deutschland: „Jeder muss sein eigenes Werkzeug kaufen und mitbringen zur Arbeit. Dafür verdient man aber auch wesentlich mehr.“ Aber: Die Lebenshaltungskosten seien viel höher. „Ein Einkauf im Supermarkt kann leicht mal 200 Dollar kosten.“ Nicolas Fischer sagt von sich, dass er „offen für alles“ sei. Während seines zwölfmonatigen Aufenthalts hat er viel gesehen. Sein schönster Moment: der Besuch in Pikes Peak in Colorado. Mit dem Auto in die Rocky Mountains, dort einen Kilometer unter der Wolkendecke die einzigartige Aussicht genießen. Aber auch das Kennedy Space Center, Las Vegas, New York, Los Angeles, Disney World in Orlando und der Urlaub in der Karibik beeindruckten ihn.