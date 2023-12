Wegen Kriegsverbrechen USA erheben Anklage gegen vier Russen

Das US-Justizministerium hat Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen vier russische Militärangehörige erhoben, die in der Ukraine einen Amerikaner entführt und gefoltert haben sollen. Das Ministerium teilte am Mittwoch in Washington mit, die vier Russen würden beschuldigt, den Amerikaner im Jahr 2022 aus seinem Haus in einem ukrainischen Dorf verschleppt zu haben. Er sei zehn Tage lang auf einem russischen Militärgelände festgehalten und in dieser Zeit verhört und geschlagen worden.