Fast 50 Kurse für 2024 Neues Programm des Kneipp-Vereins erschienen

Das neue Programmheft des Kneipp-Vereins Gelderland ist ab sofort bei den Kooperationspartnern sowie in der Kneipp-Geschäftsstelle am Markt 17 in Geldern erhältlich. Auch im Prospektkasten außerhalb sind Exemplare vorhanden. Wenn der Bücherschrank wieder zugänglich ist, werden dort ebenfalls Hefte deponiert. Online ist das Programm unter www.kneippverein-gelderland.de/programm-kurse einsehbar. Anmeldungen und Anfragen werden unter Telefon 02831 993880 oder per E-Mail an kneipp@kneippverein-gelderland.de entgegengenommen. Für die Aquakurse wurde eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie lautet aqua@kneippverein-gelderland.de.