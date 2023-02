Selenskyj in Paris Viel Symbolik, keine Flugzeuge

Ein schlechtes Zeugnis stellte Selenskyj dem so genannten Normandie-Format aus, in dem Deutschland und Frankreich mit Russland und der Ukraine nach der Invasion der Krim 2014 nach einer Friedenslösung suchten. Initiiert hatten die Treffen, die in die Minsker Abkommen mündeten, der frühere französische Präsident François Hollande zusammen mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Die Minsker Abkommen waren in Wirklichkeit eine Konzession, die Russland gemacht wurde.“ Sie dienten lediglich dazu, „den Konflikt einzufrieren“. Das letzte Treffen des Normandie-Formats hatte 2019 im Elysée-Palast stattgefunden. Es war auch das letzte Mal, dass Selenskyj in Paris war - vor dem Mini-Gipfel am Mittwoch.