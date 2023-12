Gegen Hamas USA und Großbritannien verhängen neue Sanktionen

Bereits am 14. November wurden Sanktionen gegen Hamas-Führer und -Finanziers verhängt, am 27. Oktober gegen Unterstützer und Finanzierungsquellen. Auch am 18. Oktober gab es Sanktionen. Die neuen Sanktionen wurden laut US-Vertretern mit dem britischen Finanzministerium abgestimmt. Sie verdeutlichten das Engagement der Verbündeten mit dem Ziel, Netzwerke zu zerschlagen, die die Finanzierungsströme der Hamas unterstützten, teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, mit. Dies sei Teil der andauernden Bemühungen, terroristische Aktivitäten der Gruppe zu verhindern.