Kampfjets erwünscht Selenskyj bittet in London und Paris um weitere Hilfe

Nach einer Reise in die USA mit Zwischenstopp in Polen war der Besuch in Großbritannien für den ukrainischen Staatschef erst die zweite öffentlich bekannte Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp einem Jahr. Nach London und Paris wird er am Donnerstag dann auch als Gast bei einem EU-Gipfel in Brüssel erwartet.