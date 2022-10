Krieg in der Ukraine : Migrationsforscher befürchtet „historischen Fluchtwinter“

Essen/Berlin Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist trotz der Erfolge der ukrainischen Truppen nicht absehbar. Der Migrationsforscher Gerald Knaus rechnet wegen des Konfliktes mit einem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen in den kommenden Monaten.

Noch immer seien die Schutzsuchenden aus der Ukraine sehr ungleich in Europa verteilt, kritisierte der in Berlin lebende österreichische Soziologe: „Länder wie Tschechien und Polen tragen die Hauptlast, Staaten wie Frankreich haben einen Bruchteil der Kriegsflüchtlinge aufgenommen.“ Hier brauche es mehr europäische Solidarität. Sie sei nicht nur zwischen den Staaten nötig, auch Großstädte und Gemeinden müssten ein Netzwerk aufbauen, in dem die Aufnahme der Geflüchteten auch in Frankreich oder Italien gelinge.