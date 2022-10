Einkesselung absehbar : Russland räumt Lyman und zieht 5000 Soldaten zurück

Ein gepanzertes Artilleriegeschütz vom Typ AHS Krab feuert auf russische Stellungen (Symbolbild). Foto: dpa/Inna Varenytsia

Moskau/Kiew In einer weiteren Niederlage gegen die ukrainische Armee hat Russland die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Die Streitkräfte wurden wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen.

Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen.

Der Gouverneur der Region Luhansk, einer der vier Regionen, die Russland am Freitag für annektiert erklärt hatte, Serhij Hajdaj, sagte am Samstag, alle Nachschubrouten für die russischen Streitkräfte in Lyman seien blockiert.

„Die Besatzer haben ihre Führung um die Möglichkeit gebeten, zu gehen, was diese verweigert haben“, sagte Hajdaj in einem Fernsehinterview. „Jetzt haben sie drei Möglichkeiten: einen Durchbruch zu versuchen, sich zu ergeben oder gemeinsam zu sterben.“ Hajdajs Angaben konnten nicht unabhängig bestätigt werden.

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte ein Video im Internet, das ukrainische Soldaten an einem Denkmal am Stadtrand von Lyman zeigen soll. Die Männer in der Aufnahme schwenken ukrainische Flaggen. Es blieb unklar, ob ukrainische Truppen bereits in die Stadt eindrangen.

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) rechnete bereits mit einer Rückeroberung Lymans in den kommenden Tagen. Unter Berufung auf russische Berichte erklärten die ISW-Militäranalysten, es habe den Anschein, dass sich russische Streitkräfte aus Lyman zurückzögen. Dies korrespondierte mit online kursierenden Videos, die angeblich russisches Militär auf dem Rückzug zeigten.

(felt/dpa)