Deutsche Verteidigungsministerin in der Ukraine : Lambrecht besucht in Odessa Gepard-Stellung

Odessa Bei ihrem ersten Besuch in der Ukraine hat die deutsche Verteidigungsministerin die Lieferung einer Einheit des Luftabwehrsystems Iris-T SLM angekündigt. Außerdem inspizierte Christine Lambrecht einen aus Deutschland stammenden Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard.

Am Einsatzort des Systems im Getreidehafen von Odessa sagte die SPD-Politikerin am Samstag, dieses helfe beim Schutz der „kritischen Infrastruktur“ und bei der Abwehr von russischen Luftangriffen. Aus dem Hafen wird ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer in die Welt exportiert.

Es sollten noch zusätzliche Lieferungen erfolgen, dafür wolle Deutschland bei den Verbündeten werben. „Das ist jetzt momentan aktuell das Wichtigste, dass diese Angriffe, die die Zivilbevölkerung treffen, in Angst und Schrecken versetzen und auch töten, dass diese Luftangriffe bekämpft werden können“, betonte Lambrecht. Auch mit Panzern aus Griechenland und aus der Slowakei solle die Ukraine jetzt schnell versorgt werden für ihren Kampf gegen Russland . „Und Deutschland hilft dabei, die Lücken dann in Griechenland und der Slowakei zu schließen.“ Dieser Ringtausch sei „ganz wichtig“.

Zu den Forderungen der Ukraine an die Bundesregierung, Panzer zu liefern, bekräftigte Lambrecht: „Deutschland hat immer klar gemacht, dass wir keine Alleingänge gehen werden in diesem Bereich. Das ist auch in der Ukraine bekannt, dass wir uns immer abstimmen mit unseren Partnern, beispielsweise bei der Panzerhaubitze, die wir gemeinsam mit den Niederlanden geliefert haben und auch daran ausgebildet haben.“ Bei Mehrfachraketenwerfern habe sich Deutschland mit den USA und Großbritannien abgestimmt. „Und genauso werden wir auch in Zukunft verfahren, auch wenn es um die Lieferung von Panzern geht.“