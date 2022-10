Ukrainer in Hilden : Eltern-Kind-Gruppe für Kriegsflüchtlinge

Hilden Im Bürgertreff Nord treffen sich ukrainische Familien bei einem neu eingerichteten Elterncafé. Das soll das Ankommen in Hilden erleichtern.

Zahlreiche ukrainische Kinder leben momentan in den Notunterkünften in Hilden, davon 21 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Viele weitere sind privat untergekommen. Um ihnen allen das Ankommen in Deutschland zu erleichtern, ist laut Stadt am 19. September ein „Brückenprojekt“ gestartet: Immer montags, mittwochs und freitags bietet das Familienzentrum Kunterbunt von 10 bis 12.30 Uhr eine Eltern-Kind-Gruppe im Bürgertreff Nord an. „Hier kommen die Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt, spielen gemeinsam und sammeln wichtige Erfahrungen“, erklärt Nicole Thelen, Projektleiterin und stellvertretende Leiterin des Familienzentrums. Das kostenfreie Angebot wird von einer Ukrainerin sowie pädagogischem Fachpersonal angeleitet.