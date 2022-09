Andauernde Proteste und Gewalt : 19 Tote bei Zusammenstößen im Südosten des Irans

Anti-Polizeikräfte kommen in Teheran an, um Demonstranten während eines Protestes gegen den Tod von Mahsa Amini zu zerstreuen. Foto: dpa/Uncredited

Teheran Die Proteste und Gewalt im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini nehmen kein Ende. Im Südosten des Landes soll es jetzt wieder mehrere Tote gegeben haben.

Bei Zusammenstößen im Südosten des Irans sind laut iranischen Staatsmedien 19 Menschen getötet worden. Unter den Toten in der Provinz Sistan-Baluchestan sei auch ein Oberst der Revolutionsgarden, sagte Regionalgouverneur Hossein Chiabani am Freitag einem staatlichen Sender. 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Bei dem getöteten Angehörigen der Revolutionsgarden handelt es sich den Angaben zufolge um den in der Provinz für die Geheimdienste zuständigen Oberst Ali Mussawi.