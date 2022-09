Proteste im Iran : Offenbar ein Deutscher verhaftet

Dubai Seit Wochen dauern die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini im Iran an und noch immer gehen Menschen auf die Straße. Bei den Protesten wurden nicht nur Iraner und Iranerinnen, sondern auch ausländische Staatsbürger festgenommen - darunter ein Deutscher.

Der iranische Geheimdienst hat im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten im Land neun Ausländer festgenommen. Unter ihnen sei auch ein Deutscher, hieß es in einer Erklärung am Freitagabend. Die anderen Ausländer kommen demnach aus Frankreich, den Niederlanden, Italien, Polen und Schweden. Sie sollen entweder direkt an den systemkritischen Protesten teilgenommen oder im Hintergrund agiert haben. Weitere Details zu den festgenommenen Ausländern wurden nicht genannt. Laut Geheimdienst stehen mehrere Botschaften, unter anderem die Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, unter Beobachtung.