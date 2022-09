Nach Tod von Mahsa Amini : Mehr als 40 Tote bei Protesten im Iran - Gewalt nimmt zu

Demonstranten während eines Protestes in der Innenstadt von Teheran. (Archivbild vom 21.09.22) Foto: dpa/Uncredited

Teheran Bei den andauernden regimekritischen Protesten im Iran sind Medienberichten zufolge 41 Menschen getötet worden. Eine Religionswissenschaftlerin sieht in den Protesten Parallelen zum Beginn des sogenannten Arabischen Frühlings Ende 2010.

Bei den andauernden regimekritischen Protesten im Iran sind Medienberichten zufolge 41 Menschen getötet worden. Das meldete der iranische Staatssender IRIB am Sonntag, eine offizielle Bestätigung lag aber nicht vor. Die Proteste, die durch den Tod einer jungen Frau ausgelöst worden waren, gingen demnach auch in der Nacht weiter. In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, die Proteste in der Hauptstadt Teheran und anderen Teilen des Landes zeigten. Die Aufnahmen konnten nicht verifiziert werden.

Laut Augenzeugen in Teheran nimmt unterdessen die Gewaltbereitschaft sowohl vonseiten der Sicherheitskräfte als auch unter den Demonstranten stark zu. Sicherheitskräfte würden immer aggressiver und es seien vermehrt Schüsse zu hören, hieß es. Unter den Demonstranten gingen vor allem jüngere aggressiv vor. Sie zerstörten öffentliche Einrichtungen, setzten Autos und Mülleimer in Brand und verprügelten Polizisten. Slogans gegen die islamische Führung würden zudem radikaler: Neben „Tod dem Diktator“ skandierten die Demonstranten auch „Das ist das Jahr des Blutvergießens!“ und: „Lieber sterben wir als weiterhin Erniedrigung zu ertragen!“.

Auslöser der Proteste ist der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini. Sie war von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Bekannt ist, dass sie zunächst ins Koma fiel und am 16. September in einem Krankenhaus starb. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.

Die Religionswissenschaftlerin Farida Stickel sieht in den Protesten im Iran Parallelen zum Beginn des sogenannten Arabischen Frühlings Ende 2010. „Der Unmut in der Bevölkerung ist riesig; es hat sich große Unzufriedenheit angestaut“ über Inflation, Arbeitslosigkeit, Korruption und Einschränkung der persönlichen Freiheiten, sagte Stickel im Interview des Schweizer Portals kath.ch. Diese Perspektivlosigkeit sei schon seit langem „ein explosiver Mix“. Der Tod der jungen Mahsa Amini sei „der Funke, der zur Explosion führte“.

Anders als bei früheren Sozialprotesten seien diesmal Frauen die treibenden Kräfte, konstatiert Stickel, die als Geschäftsführerin das Religionswissenschaftliche Seminar der Universität Zürich leitet. Die Mehrheit der iranischen Frauen erfahre den Schleier heute als Unterdrückung.

Die Wissenschaftlerin erinnerte an den Iran-Irak-Krieg Anfang der 1980er Jahre. Damals seien viele Männer gefallen, und die Frauen mussten oftmals deren Aufgaben übernehmen. Der Schleier habe ihnen den Auftritt im öffentlichen Leben ermöglicht und so auch Autonomie und Emanzipation befördert. Diese Schutzfunktion habe an Bedeutung verloren, so Stickel. Viele Frauen im Iran seien heute gebildet und emanzipiert. Es nähmen Aktionen in den Sozialen Medien zu, wo sich Frauen filmen, wie sie ihren Schleier wegwerfen, verbrennen oder sich die Haare abschneiden.

Gefragt, ob sie Parallelen zwischen dem Verhüllungsgebot im Iran und Verhüllungsverboten in westlichen Ländern sehe, sagte die Religionswissenschaftlerin, in beiden Fällen handele es sich um Stellvertreterdebatten: „Über die Kleidervorschrift versucht man für Frauen zu bestimmen, wie sie zu leben haben. Es wird ihnen abgesprochen, dass sie selbst wählen können, wie sie sich kleiden und leben wollen.“

(lha/dpa/kna)